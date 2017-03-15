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Ситуация в районе проведения АТО усложняются, количество обстрелов позиций Вооруженных сил Украины увеличивается. Об этом сообщает пресс-центр штаба.

«Российскими террористическими войсками все больше используется оружие, которое согласно минским договоренностям должно быть отведено от линии соприкосновения. Всего зафиксировано 106 обстрелов, из них 44 с использованием минометов, дважды танков и 1 раз артиллерии калибром 122 мм», - говорится в сводке.

Больше всего обстрелов произошло на мариупольском направлении, где под минометным огнем врага оказались позиции в районе Водяного, Павлополя и Гнутово. В Марьинке вел огонь танк, в Водяном, Широкино и Березовом – БМП. Активизировались снайперы неподалеку Гнутово, Новомихайловки и Широкино.

На донецком направлении горячее было в районе Авдеевки, где НВФ интенсивно вели огонь по укреплениям ВСУ из пулеметов, гранатометов различных систем, минометов, а потом еще и из танка. По позициям у Зайцево, Опытного, шахты Бутовка, Луганского, Троицкого и Каменки враг бил из гранатометов и минометов, а у Луганского – из артиллерии калибром 122 мм.

На Луганщине по опорным пунктам у Крымского били минометы калибра 120 мм, гранатометы и пулеметы. На позициях под Новоалександровкой, Желтым и Новозвановкой действовали вражеские снайперы.

За сутки ранены 6 украинских бойцов и один травмирован.
ForUm

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