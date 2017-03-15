В Грузии задержан сын экс-главы Национальной полиции Украины Хатии Деканоидзе Торнике Копалеишвили.

Об этом сообщает «Грузия Онлайн» со ссылкой на пресс-службу Тбилисского городского суда.

Суд избрал Копалеишвили в качестве меры пресечения предварительное заключение.



Дело касается приобретения-ношения-хранения наркотиков. Досудебное заседание назначено на 12 апреля. В МВД пока не комментируют это задержание.

Деканоидзе заявила, что не будет «торговаться» с правительством касательно своего сына.

«Те, кто собирается торговаться со мной моим единственным сыном, знайте – не выйдет! Исключено! У меня нет никого дороже, но моя честь не является предметом торга», – написала она в Facebook.