Полиция задержала колонну активистов блокады оккупированного Донбасса, сделав предупредительные выстрелы в воздух. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

«Около 22:00 на пути между Константиновкой и Краматорском была задержана автоколонна с гражданами, которые до этого прорвались сквозь славянский блокпост и нанесли травмы сотрудникам полиции», - говорится в сообщении.

В полиции заявили, что на требование остановиться блокировщики не реагировали и пытались спровоцировать конфликт.

«С целью прекращения противоправных действий сотрудник полиции совершил несколько предупредительных выстрелов в воздух», - сообщили в облглавке, передает 112 Украина.

В полиции отметили, что это именно та автоколонна, которая прорвалась через блокпост возле Славянска. Среди блокировщиков был и нардеп Владимир Парасюк.

«На место выехала следственно-оперативная группа Краматорского отдела полиции с целью проведения следственных действий. Проводится проверка», - заявили в полиции.

Помощница Парасюка Ирина Голуб около 00:00 15 марта сообщила в Facebook, что «ребят только упаковали в машины и увезли в неизвестном направлении».

Накануне вечером на блокпосту возле Славянска произошел конфликт между участниками блокады оккупированных территорий Донбасса и правоохранителями.

По данным полиции, около 19:00 через блокпост двигалась колонна из 13 автомобилей, в которых находились более 35 человек, которые отказались проходить стандартную проверку и спровоцировали конфликт.