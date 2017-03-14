Генпрокуратура передала в суд дело о государственной измене беглого экс-президента Виктора Януковича. Об этом сегодня на брифинге заявил глава ГПУ Юрий Луценко.

С сегодняшнего дня перемещать товары через линию разграничения в зоне Антитеррористической операции можно только по согласованию с фискальной службой и Министерством по оккупированным территориям.

Оснований для прекращения специального уголовного расследования в отношении экс-президента Виктора Януковича нет, заявила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Верховная Рада ратифицировала Соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой.

Украина и Турция подписали соглашение о взаимных поездках граждан по ID-картами.

Никакой торговой деятельности с захваченными предприятиями на оккупированных территориях Донбасса быть не может. Об этом заявил Президент Петр Порошенко во время встречи с министром иностранных и европейских дел Люксембурга Жаном Ассельборном.

Министр обороны Степан Полторак призвал офицеров запаса вернуться в ряды Вооруженных сил Украины.

Задержанных на станции Кривой Торец участников блокады Донбасса отпустили.

В результате боевых действий произошло повреждение высоковольтной линии электропередач 110 кВ «Макеевская 1 - АКХЗ № 2», в результате чего прекращено электроснабжение города Авдеевка, а также 11 населенных пунктов Ясиноватского района

На Майдане Незалежности прошло вече в поддержку блокады торговли с оккупированными территориями Донецкой и Луганской области.

После этого активисты ОУН пытались устроить погром в здании на улице Десятинная, 3-А, которое, по их утверждению, принадлежит олигарху Ринату Ахметову.

Кроме того, на улице Крещатик в Киеве представители ОУН разбили входные двери отделения «Альфа-Банка» и вывеску учреждения.

Фото: Максим Кудимец

На блокпосту возле Славянска произошел конфликт между участниками блокады оккупированных территорий Донбасса и правоохранителями.

По данным полиции, столкновение спровоцировал народный депутат Владимир Парасюк.

За минувшие сутки ситуация в районе погиб один украинский военный, четверо ранены, и еще четверо травмированы.

Сегодня, 14 марта, в Украине впервые отмечается День добровольца.

В Киеве на улице Владимирской активисты гражданского корпуса «Азов» продолжили блокировать здание «Сбербанка».