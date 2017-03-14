Львовская городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС приняла решение повторно обратиться во все государственные структуры в связи с критической ситуацией с захоронением ТБО. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

Директор департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры Сергей Бабак во время заседания комиссии заявил, по состоянию на утро во Львове не вывезено 25% площадок.

«Невывезенными остается 317 площадок, что составляет 25% от общего количества площадок во Львове. Такое положение вещей продолжается в течение трех недель. Учитывая потепление, дальнейшая ситуация, если она не будет решена с помощью органов государственной власти, областных органов в части оказания помощи по вывозу мусора, грозит ухудшением санитарно-эпидемиологической ситуации в городе Львове. Когда рассматривался вопрос о вывозе мусора из Львова в январе, были подписаны краткосрочные договоры на полигоны. Мы еще в то время обращали внимание, что мы ожидаем договора на год. В то время были подписаны договоры на минимальные лимиты, или на пару дней», - отметил Бабак.

После этого, по его словам, ситуацию удавалось удержать под контролем.

«За последние 3 недели, по словам перевозчиков, мы снова имеем проблемы с полигонами, которые отказываются принимать мусор, блокируются дороги. Ситуация становится критической», - сказал чиновник.

Напомним, 18 января мэр Львова Андрей Садовый заявил, что в городе сложилась критическая ситуация с вывозом твердых бытовых отходов и появились предпосылки для возникновения чрезвычайной экологической ситуации.

В конце января правительство пообещало выделить Львову участок для нового мусороперерабатывающего комплекса.