В попытках защититься от гнева украинского народа экс-президент Виктор Янукович не только бежал в РФ, но и призывал тамошнего лидера Владимира Путина ввести в Украину войска, заявил на брифинге генеральный прокурор Юрий Луценко.

«Я считаю, что преступление, которое мы инкриминируем сегодня Виктору Януковичу, это следствие свойственных ему черт - отчаяния, злобы и страха. Янукович боялся украинский народ всю свою жизнь, даже в тот день, когда присягал на украинской Конституции и Библии. Янукович боялся украинского народа, когда бежал после расстрела Небесной сотни из Киева в Харьков, когда бежал из Харькова в Донецк, из Донецка в Крым, из Крыма в сопровождении российского спецназа - в Российскую Федерацию», - отметил генпрокурор, сообщает LIGA.net.

По его словам, именно этот «всепоглощающий криминальное естество Януковича страх» и был основным мотивом того, что он совершил потом, «пытаясь найти защиту в лице руководства Российской Федерации».

«Он подписал два письма (в Совфед РФ и Путину. - Ред.), которым пригласил российские войска на территорию собственного государства для оккупации собственного государства, которому он присягал», - подчеркнул Луценко.

Глава ГПУ также отметил, что этот же страх не дает Януковичу и сегодня приехать в Киев.

«Вопреки всем заявлениям о том, что мы имеем возможность начать какой-то другой вид следствия - нет. Согласно решению суда, согласно украинскому законодательству Виктор Янукович, который скрывается на территории Российской Федерации, предстанет перед судом в заочном осуждении», - сказал он.

Как ранее сообщал ForUm, сегодня, 14 марта, генпрокуратура передала в суд дело о государственной измене беглого экс-президента Виктора Януковича.

Он подозревается в совершении государственной измены, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, и ведении агрессивной войны.