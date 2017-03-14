Во время задержания участников торговой блокады Донбасса в Кривом Торце правоохранители закон не нарушали, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

«Каких-либо нарушений закона со стороны правоохранительных органов пока не зафиксировано. В случае если ко мне обратятся пострадавшие с медицинскими справками о телесных повреждениях, журналисты с любыми видеодоказательствами и т.д., я, безусловно, зарегистрирую уголовное производство и проверю законность действия силовых структур. Однако на сегодняшний момент считаю, что законность восстановлена согласно действующему законодательству для общего блага», - сказал он, передает 112 Украина.

Напомним, 13 марта сотрудники Службы безопасности Украины задержали на станции Кривой Торец 43 участников блокады и изъяли у них 8 единиц огнестрельного оружия.

Однако позже задержанных отпустили.

После этого в центре Киева состоялся митинг в поддержку участников блокады. Также их сторонники заняли помещения ОГА в Луцке.