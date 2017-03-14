Полиция не открывала уголовное производство по факту замуровывания отделения российского «Сбербанка» на улице Владимирской в Киеве, пока проводится проверка.

Об этом сообщила руководитель отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Оксана Блищик.

«Все сообщения, в том числе от администрации (банка. — Ред.), зарегистрированы в журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского управления полиции. Пока нет информации об уголовном производстве», - сказала она, сообщает Укринформ.

Блищик отметила, что теперь полиция проводит проверку по данному факту.

Напомним, 13 марта активисты полностью замуровали центральный вход в здание «Сбербанка», а также нанесли надписи на ролеты, защищающие окна и другой вход в здание. Въезд для инкассаторских машин заблокирован мешками.

Протестующие заявили, что не позволят «Сбербанку» полноценно работать, пока его не закроют.

14 марта блокирование продолжилось.