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Министр социальной политики Павел Розенко заявил, что Кабинет Министров еще не наработал модель пенсионной реформы, но, по его мнению, в ней обязательно будет присутствовать введение накопительной системы. Об этом он сказал на круглом столе в Институте Горшенина.

«На сегодняшний день окончательного варианта пенсионной реформы в Кабинете министров еще нет, еще идет диалог, идут очень серьезные дискуссии, работа со специалистами. Но я никогда не поддержу пенсионную реформу без введения полноценного второго и третьего уровня пенсионного страхования. Все! Хватит популизма, хватит заигрывания неизвестно с кем. Украинцы имеют право на достойную пенсию, а ее может обеспечить только трехуровневая пенсионная система», - заявил Розенко.

Министр считает, что Украина опоздала с введением трехуровневой пенсионной системой по формуле 60%-30%-10% (солидарная система, накопительная система, негосударственное пенсионное страхование) по меньшей мере на 15 лет, сообщает Lb.ua.

«Пятнадцать лет наши чиновники говорили: не время, не сформировались условия, фондового рынка нет, куда нам это вкладывать, нет возможности и т.д. и т.п. Пятнадцать лет мы слышим одно и то же, хотя все прекрасно понимают, что не заработает нормальной фондовый рынок, пока нет ресурса. Не заработают негосударственные пенсионные фонды, пока нет обязательной накопительной пенсионной систем», - заявил Розенко.

По его мнению, кризисы 2008-2009 годов и 2014-2015 годов Украина пережила бы намного легче, если бы в стране был ресурс накопительной пенсионной системы.

Напомним, ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что правительство в ближайшие месяцы представит решение по пенсионной реформе, которое предусматривает повышение пенсий и позволит преодолеть дефицит Пенсионного фонда до 2024 года. 
ForUm

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