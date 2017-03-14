Информация о якобы пропаже одного из участников блокады торговли с временно оккупированными территории Донбасса Павла Герасименко после задержания на ж/д станции Кривой Торец не соответствует действительности, сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области.



«В Интернете распространилась информация об исчезновении одного из блокирующих, по информации самих блокировщиков, майдановца, который потерял ногу. Человек действительно был одним из тех, кого задержали правоохранители в рамках контрдиверсионных мероприятий 13 марта. Но его быстро проверили, провели медицинский осмотр и отпустили», – говорится в сообщении.

Кроме того, по данным главка, мужчина был заселен полицейскими в гостиницу в городе Константиновка, чтобы ему было, где переночевать. Позже стало известно, что его забрал оттуда народный депутат Украины.

«Учитывая состояние здоровья, мы поселили его в отель, потому что на следующий день он планировал ехать железнодорожным транспортом домой. А все, кто пытаются дискредитировать правоохранителей, пусть оставят свои безосновательные попытки. Мы готовы ответить за каждый свой шаг, ведь действуем в рамках закона», - подчеркнул начальник ГУНП в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

Он также отметил, что информация о якобы исчезновении личных вещей на месте блокады в Кривом Торце также не соответствует действительности и «является ничем иным как сознательным введением людей в заблуждение».

Ранее с трибуны Верховной Рады глава парламентской фракции «Самопомощь» Олег Березюк заявил о пропаже 25-летнего добровольца-инвалида «Айдара» Павел Герасименко.

Напомним, 13 марта сотрудники Службы безопасности Украины задержали на станции Кривой Торец 43 участников блокады и изъяли у них 8 единиц огнестрельного оружия.

Однако позже задержанных отпустили.