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Печерский районный суд окончательно закрыл производство в отношении покупки народным депутатом Сергеем Лещенко квартиры в центре Киева. Об этом в Facebook сообщил его адвокат Дмитрий Гненный.

«Незаконное преследование Лещенко по протоколу, составленному НАПК - завершилось. Постановление Печерского районного суда Киева от 15 февраля о прекращении производства по делу вступило в законную силу», - написал он.

По его словам, суд апелляционной инстанции на выполнение требований КоАП вернул апелляционную жалобу Генеральной прокуратуры без рассмотрения. Постановление является окончательным и обжалованию не подлежит, добавил адвокат.

Гненный предлагает Лещенко обратиться в суд с иском о защите достоинства, чести и деловой репутации в связи с неправомерными действиями должностных лиц НАПК.

Напомним, 15 февраля Лещенко сообщил, что дело о покупке им квартиры в центре Киева закрыто в связи с отсутствием состава правонарушения. 

В ГПУ заявили о намерении обжаловать решение Печерского райсуда о закрытии производства против нардепа.
ForUm

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