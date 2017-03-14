Фильм телеканала CNN о президенте России Владимире Путине не содержит ничего нового и выдержан в истеричном, эмоциональном русле. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

По его словам, сам российский лидер с материалом еще не ознакомлен.

«Лично Владимир Владимирович не успел ознакомиться, потому что фильм вышел ночью. Какие-то выжимки из СМИ мы читали, собственно, все было так, как и прогнозировалось: это очередной материал, который находится в русле истеричного, эмоционального фона, который основывается на мнениях, не имеющих под собой ничего существенного, мнениях, которые чаще всего являются абсолютным вымыслом», — сказал Песков журналистам.

Он отметил, что мнения в материале CNN часто сформулированы представителями, «которые уже успели выйти в тираж».

«Достаточно одиозный материал, но из серии того, что уже было, ничего нового там нет», — добавил пресс-секретарь президента РФ.

По словам Пескова, администрация Кремля попыталась высказать свою точку зрения, которая в определенном объеме присутствует в фильме CNN.

Напомним, американский телеканал CNN в ночь на вторник показал фильм о Путине под названием «Самый могущественный человек в мире». Автор документальной ленты — журналист Фарид Закария.