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Американский телеканал CNN показал специальный репортаж «Самый могущественный человек в мире».

43-минутный документальный фильм, автором которого стал журналист Фарид Закария, вкратце рассказывает историю о восхождении к власти Владимира Путина, о повлиявшем на американские выборы конфликте российского президента с Хиллари Клинтон и о глубоком непонимании между главой российского государства и его иностранным партнерами, сообщают Украинские новости, ссылаясь на CNN.

Большая часть фильма не рассказывает ничего принципиально нового и отличного от того, что снималось про Путина раньше. Представителями анти-путинской стороны в «Самом могущественном человеке» традиционно стали журналисты-эммигранты Юлия Иоффе и Мария Гессен, финансист Уильям Браудер и шахматист Гарри Каспаров. Пропутинскую сторону в фильме представил только пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, которого Закария назвал «первым заместителем» президента.

На протяжении сорока минут Закария рассказывает, что Путин еще со времен службы в Дрездене боится массовых протестов, из-за чего у него очень сильно испортились отношения с бывшей главой Госдепартамента США Хиллари Клинтон. По задумке фильма, этот конфликт заставил Путина вмешаться в американские выборы.

Большое внимание в фильме уделяется недостаткам Путина в глазах западного зрителя, которые ранее показывали другие телекартины: убийство оппозиционного лидера Бориса Немцова, захват российскими войсками Крыма и несметное богатство, которое по разным данным оценивается от 80 до 200 миллиардов долларов.

По словам творца фильма, сами по себе Соединенные Штаты или Китай гораздо сильнее России, но и Владимир Путин качественно отличается от глав современных сверхдержав.

По мнению Закарии, западные лидеры неоправданно пытаются противостоять Путину вместо того, чтобы понять его. Журналист добавляет, что это не так просто как кажется, ведь чтобы понять Путина, нужно понять Россию.

Телеканал CNN считается одним из главных медиа-противников Дональда Трампа.
ForUm

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