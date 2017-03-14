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Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Генеральной прокуратурой разоблачили присвоение более тридцати миллионов гривен должностными лицами коммунального предприятия «Киевпастранс».

По данным пресс-центра СБУ, чиновники КП заключили ряд сделок с фиктивными предприятиями на приобретение топлива и запчастей.

«Несмотря на полную оплату, товары либо не поставлялись, или поставлялись по значительно завышенной стоимости. Полученные субъектами хозяйствования средства частично переводились в наличные и распределялись между заинтересованными лицами», – говорится в сообщении.

Правоохранители провели 29 обысков в служебных и жилых помещениях фигурантов уголовного производства, при которых изъяли документы и носители информации, подтверждающие противоправные сделки.

Открыто уголовное производство по ст. 191 и 209 Уголовного кодекса Украины.

Следственные действия продолжаются.

 
ForUm

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