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Басманный суд Москвы продлил арест Липецкой кондитерской фабрики, входящей в  корпорацию Roshen, до 13 июня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Юнону Цареву.

«Суд продлил арест объектов недвижимости Roshen до 13 июня», — сказала пресс-секретарь.

Суд в декабре 2016 года наложил арест на 14 объектов недвижимости, в том числе на склад готовой продукции, четыре цеха, здание подсобного корпуса и семь земельных участков общей площадью более 700 тысяч квадратных метров, в рамках уголовного дела о похищении из бюджета России 180 миллионов рублей за счет незаконного возмещения налога на добавленную стоимость. Кого конкретно следствие считает организатором махинаций, не сообщалось. Стоимость недвижимости (цехов, земельных участков, подсобных помещений) — почти 1,5 миллиарда рублей.

Ранее стало известно, что Roshen намерен закрыть производство в России по «политическо-экономическим причинам».  
ForUm

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