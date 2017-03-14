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Верховная Рада включила в повестку дня сессии президентский проект закона о внесении изменений в Закон Украины «О гражданстве Украины» относительно реализации права изменить гражданство» (№ 6175).

За это решение проголосовали 234 народных депутата, сообщает УНИАН.

Законопроектом, в частности устанавливается, что гражданин Украины, который добровольно получил гражданство другого государства, считается таким, что изъявил намерение сменить гражданство и дал согласие на прекращение гражданства Украины.

Напомним, 13 марта Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагается лишать гражданства Украины лиц, получивших гражданство другой страны.

 
ForUm

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