Верховная Рада включила в повестку дня сессии президентский проект закона о внесении изменений в Закон Украины «О гражданстве Украины» относительно реализации права изменить гражданство» (№ 6175).
За это решение проголосовали 234 народных депутата, сообщает УНИАН.
Законопроектом, в частности устанавливается, что гражданин Украины, который добровольно получил гражданство другого государства, считается таким, что изъявил намерение сменить гражданство и дал согласие на прекращение гражданства Украины.
Напомним, 13 марта Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагается лишать гражданства Украины лиц, получивших гражданство другой страны.
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