Ситуация вокруг банков с российским капиталом в Украине является «очередным вопиющим правовым беспределом», заявили в МИД РФ.

«Очередные информационные сообщения, приходящие с Украины, уже даже не вызывают удивления. После того как группки маргиналов «сели на рельсы» и перекрыли снабжение украинских электростанций углем, вызвав тем самым серьезный кризис в энергетике и экономике страны в целом, другие «активисты» добрались до банковской сферы», - заявили в Москве.

По мнению российских дипломатов, «найден очередной «страшный враг», от которого, мол, происходят все беды в Украине – это банки с российским капиталом, давно и успешно работающие в стране на благо ее же экономики, финансовой системы и в интересах многочисленных украинских вкладчиков».

«И опять хулиганствующие «активисты» при фактическом попустительстве правоохранительных органов блокируют работу отделений банков, создают препятствия для их нормального функционирования. Более того, некоторые члены нынешнего Кабмина прямо подстрекают радикалов к противоправным действиям», - заявили в МИД РФ.

«Риторический вопрос – а кому, собственно, мешают успешно работающие банки, являющиеся украинскими юридическими лицами, зарегистрированными в полном соответствии с украинским законодательством, имеющие весомую долю в национальной банковской системе? Не будет ли создание проблем для этих банков «выстрелом себе в ногу» нынешней украинской власти? И способна ли или готова ли она справиться с этим очередным вопиющим правовым беспределом?» - резюмировали в дипведомстве.

Напомним, 13 марта активисты полностью замуровали центральный вход в здание «Сбербанка», а также нанесли надписи на ролеты, защищающие окна и другой вход в здание. Въезд для инкассаторских машин заблокирован мешками.

Протестующие заявили, что не позволят «Сбербанку» полноценно работать, пока его не закроют.

14 марта блокирование продолжилось.