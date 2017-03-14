Россия продолжает закупать двигатели для гражданских и экспортных вертолетов у Украины, но планирует постепенно нарастить их производство на своей территории, заявил во вторник глава «Ростеха» Сергей Чемезов, сообщает РИА Новости.

«Для нужд Минобороны мы все закрываем сами: новый двигатель ВК-2500 производится серийно на заводе «Климов» в Санкт-Петербурге. Что касается вертолетов гражданского назначения и тех, что идут на экспорт, — мы пока покупаем их в Украине, но постепенно будем наращивать производство», — сказал он.