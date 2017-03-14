По факту стрельбы на бульваре Дружбы народов в Киеве полиция возбудила уголовное производство.

Как сообщает пресс-служба столичного главка, в результате один человек получил огнестрельное ранение, он находится в лечебном учреждении, где ему сделали операцию.

Около 23:40 в полицию поступила информация, что неизвестные лица выстрелили в окно кафе. По указанному адресу прибыли патрульные наряды и следственно-оперативная группа.

Во время обработки места совершения преступления полицейских обратился бармен указанного учреждения. Он рассказал, что, находясь в помещении, услышал звук разбитого стекла. Осмотрев входные двери, обнаружил поврежденное стекло и повреждения, похоже на отверстие от пули.

В то же время правоохранители получили еще и сообщение от медиков о том, что к ним доставили молодого человека с огнестрельным ранением.

Как стало известно, сначала на улице возник словесный конфликт между двумя компаниями молодых людей, который сразу перерос в потасовку. А уже потом один из них достал предмет, похожий на пистолет, и начал хаотично стрелять.

Злоумышленник произвел несколько выстрелов, в результате чего одна пуля попала в потерпевшего, еще две – в дверь кафе и автомобиль, который стоял неподалеку. На прилегающей к месту происшествия территории полиция изъяла 8 гильз, а в мусорном баке – пистолет и магазин к нему.

Собранные сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следователи Печерского управления полиции начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.