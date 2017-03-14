Чрезвычайное положение объявлено в Нью-Йорке и штате Нью-Джерси в ожидании снежной бури, который достигнет восточного побережья во вторник, сообщает ВВС.

Буря и метель, как ожидается, принесут в Нью-Йорк около 60 сантиметров осадков. Скорость ветра местами будет достигать 96 км/ч.

В крупнейшем городе США будут закрыты школы, отменены рейсы в аэропортах. Чрезвычайное положение в Нью-Йорке объявил мэр Билл Де Блазио.

Из-за бури уже была перенесена на пятницу первая встреча президента Дональда Трампа с канцлером Германии Ангелой Меркель.

В Нью-Йорке из-за ожидающегося снегопада закроется штаб-квартира ООН, где в эти дни проходит конференция по правам женщин. Нью-Йоркская биржа также будет работать в облегченном режиме - большинство трейдеров не выйдут на работу, что скажется на объемах торговли.

В США в среду будут отменены около 6500 авиарейсов, сообщает сервис FlightAware. Большая часть отмен коснулась аэропортов восточных городов США - Нью-Йорка, Вашингтона, Бостона, Балтимора и Филадельфии.

Президенту США Дональду Трампу предстоит впервые в качестве президента заниматься нейтрализацией последствий стихийного бедствия. Во вторник Трамп заверил, что встречался с руководителями Министерства внутренней безопасности и Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA).

«Все полностью готовы. Давайте надеяться, что все будет не так плохо, как предсказывают некоторые люди. Обычно так и бывает», - прокомментировал Трамп приближение шторма.