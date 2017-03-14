Президент Петр Порошенко приветствует ратификацию Верховной Радой Соглашения о свободной торговле между Украиной и Канадой и считает это историческим моментом для отношений двух стран.

Об этом говорится в его комментарии, сообщает пресс-служба Главы государства.

«Это исторический момент для нашей двусторонней торговли с Канадой. Страной, которая системно, на постоянной основе поддерживает Украину и помогает в развитии экономического потенциала нашего государства», - отметил Порошенко.

По его словам, данное соглашение основывает символический трансатлантический мост свободной торговли.

«Украинский бизнес получит доступ к североамериканскому рынку. А это - и рост украинского экспорта. И рост прямых иностранных инвестиций в Украину - на уровне 36 миллионов долларов. И создание новых рабочих мест в строительстве, промышленности и торговле. Это - также беспошлинный доступ на 98% товарных позиций на канадский рынок», - сказал Президент.

Он подчеркнул, что, по сути, речь идет о формировании треугольника свободной торговли Украина - Канада – ЕС, ведь на завершающем этапе находится формирование зоны свободной торговли Канада-ЕС.

«С учетом уже успешно действующей зоны свободной торговли Украина - ЕС на рынках трех наших сторон мы будем создавать максимально благоприятные условия для работы в интересах всех игроков рынков нашего символического треугольника. А это уже общее торговое поле и общий фронт взаимной поддержки. Это очень важно как ответ на российскую гибридную агрессию, которая сегодня угрожает не только Украине, но странам ЕС, Канаде и всему свободному миру», - подытожил Порошенко.

Напомним, 14 марта Верховная Рада ратифицировала Соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой.