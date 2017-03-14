Информация о захвате активистами помещения Волынской ОГА не соответствует действительности, сообщает отдел коммуникации облполиции.

По данным полиции, вчера, 13 марта, вечером в помещении Волынской ОГА по адресу Киевская площадь, 9 в Луцке состоялась встреча активистов с главой облгосадминистрации и руководством ГУНП и УСБУ в области.

«После обсуждения и дискуссии представители общественности приняли обращение к Президенту Украины, премьер-министру, председателю Верховной Рады и генеральному прокурору», – говорится в сообщении.

Нарушений общественного порядка не зафиксировано.

Напомним, штаб блокады со ссылкой на местные издания вчера сообщил о захвате активистами в знак протеста против действий правоохранителей в отношении блокировщиков на станции Кривой Торец помещения Волынской облгосадминистрации.