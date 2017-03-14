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В Ривном правоохранители изъяли у жителя Барселоны (Испания) 7,5 килограммов янтаря.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Ривненской области, сотрудники полиции роты особого назначения вчера, 13 марта, в половине девятого вечера на улице Степана Бандеры заметили автомобиль «BMW 7» с иностранной регистрацией, водитель которого нарушал правила дорожного движения.

Остановив транспортное средство, полицейские заметили, что водитель ведет себя подозрительно и нервничает. Во время проверки документов спецназовцы выяснили, что 42-летний водитель, уроженец Костополя, сейчас проживает в городе Барселона Королевства Испания.

При осмотре автомобиля полицейские в багажном отделении обнаружили полиэтиленовый пакет с камнями янтаря-сырца весом семь килограммов 520 граммов.

Следственно-оперативная группа, прибывшая на вызов, «солнечный» камень изъяла.

По факту хранения имущества, добытого преступным путем, полицейские начали досудебное расследование по части 1 статьи 198 Уголовного кодекса Украины, в рамках которого камни будут направлены на экспертизу.

 
ForUm

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