Верховная Рада может обязать депутатов выступать в сессионном зале исключительно на украинском языке. Об этом в ходе пленарного заседания парламента заявил спикер Андрей Парубий, передает корреспондент ForUm’а.

Следует отметить, что до заявления Парубия, с трибуны ВРУ выступал народный депутат от «Оппозиционного блока» Александр Вилкул на русском языке. В ответ на это ряд народных депутатов вышли к трибуне с требованием к нему говорить на украинском. После чего первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко обратилась к коллегам с просьбой не нарушать порядок в зале и отметила, что накануне на русском языке также выступал и представитель «Народного фронта», тем не менее подобной реакции на его выступление не было.

Вилкул продолжил выступать на русском языке.

По завершению его выступления Геращенко добавила: «Я прошу еще раз всех выступающих чтить государственный язык Украины».

Отреагировал на это и Парубий.

«После предыдущего раза, когда произошла дискуссия по этому поводу, я внес законопроект, что все выступления на заседании ВРУ могут вестись только на государственном языке. Я вижу, по этому поводу продолжаются дискуссии, и поэтому, коллеги, я даю поручение регламентному комитету уже в среду рассмотреть этот законопроект, чтобы мы смогли его вынести, как можно скорее в повестку дня сессии и законодательно установить тот факт, что на заседаниях ВРУ можно выступать только на государственном языке», - заявил он.

Спикер попросил фракции провести дискуссии относительно данного вопроса.

«Я надеюсь, что все фракции парламента поддерживают эту инициативу. И мы сможем в ближайшие дни законодательно урегулировать эту ситуацию», - резюмировал он.

Напомним, ранее Парубий заявил, что в Раде могут ввести синхронный перевод с русского языка на украинский.