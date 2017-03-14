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Решение Европейского Союза о продлении еще на полгода санкций в отношении 150 человек и 37 предприятий за угрозу территориальной целостности Украины обнародовано в официальном журнале ЕС.

Решение вступает в силу на следующий день, сообщает УНИАН.

Из списка исключены убитый главарь членов НВФ Арсений Павлов по прозвищу «Моторола» и бывший «глава совета министров» так называемой «ЛНР» Геннадий Цыпкалов, который покончил жизнь самоубийством.

Напомним, 13 марта 2017 года Совет ЕС продлил ограничительные меры в отношении 150 человек и 37 организаций за действия, наносящие ущерб или создающие угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, еще на шесть месяцев, до 15 сентября 2017 года. Меры включают в себя замораживание активов и запрет на въезд.
ForUm

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