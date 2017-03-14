Штаб АТО опроверг сообщения некоторых Интернет-ресурсов о ненадлежащем обеспечении медицинским оборудованием батальона одной из бригад. Соответствующее заявление распространил пресс-центр штаба.

«Все подразделения Вооруженных сил Украины, личный состав которых выполняет боевые задачи в зоне проведения антитеррористической операции, на 100 процентов обеспечены медицинскими приборами и лекарственными средствами», – отмечается в нем.

В штабе подчеркнули, что перечисленная в сообщениях Интернет-ресурсов медицинская аппаратура, в частности мешок Амбу для вентиляции легких и хирургические инструменты для проведения коникотомии, в медицинских службах батальонов бригад не предусмотрена.

«Данное медицинское оборудование в случае необходимости используется военными врачами на высших этапах эвакуации раненых военнослужащих», - пояснили в штабе АТО.