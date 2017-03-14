Посольство Украины в Великобритании выясняет, являются ли заявления британского лорда Ричарда Белфа о том, что «Крым исторически - часть России» правдивыми или это очередной фейк пропагандистов из российских СМИ. Об этом сообщает LIGA.net, ссылаясь на пресс-службу посольства.

«Посольство связалось с офисом лорда Белфа, чтобы либо получить подтверждение сказанного, либо опровергнуть это как фейк», - говорится в заявлении.

Тем временем, пишут украинские дипломаты, стоит напомнить, что весь цивилизованный мир, включая все ведущие международные организации, уже признал тот факт, что Россия жестоко и трусливо аннексировала Крым, где сейчас систематически нарушает права человека, намеревается уничтожить украинскую идентичность и идентичность национального меньшинства на полуострове - крымских татар.

В посольстве выразили признательность правительству Великобритании за политические и дипломатические усилия против российской агрессии.

«Мы также хотим напомнить о многочисленных заявлениях премьер-министра Британии Терезы Мэй и министра иностранных дел Бориса Джонсона о том, что Крым - это Украина, и Россия обязана вернуть его, а также о том, что санкции против РФ нельзя снимать. МИД продолжит прикладывать все свои усилия для того, чтобы дать отпор отвратительной кремлевской пропаганде, активно распространяемой в западных обществах», - подчеркнули дипломаты.

Вчера, 13 марта, член Палаты лордов британского парламента от Консервативной партии Ричард Белф якобы сказал в разговоре с журналистов прокремлевского издания «Известия», что РФ «выполнила волю крымчан», совершив силовой захват полуострова. После публикации украинские СМИ связались с политиком, который подтвердил, что считает Крым российским.