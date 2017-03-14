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Сотрудники ФСБ России отпустили украинских правозащитников, которых задержали вчера на админгранице с оккупированным Крымом.

Об этом в Facebook сообщил руководитель секретариата Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Богдан Крикливенко.

«Все обошлось. Все трое уже на КПП «Каланчак», это КПП под контролем украинских пограничников», - написал он.

Радио Свобода сообщает, что на правозащитников были составлены административные протоколы о «нарушении порядка нахождения в приграничной зоне» и выписаны штрафы.

Напомним, 13 марта на границе между оккупированным Крымом и Херсонской областью Федеральная служба безопасности России задержала двух активистов правозащитной организации Crimean Human Rights Group.
ForUm

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