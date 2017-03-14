Следственный отдел Института национальной памяти Польши (IPN) обратится к США об экстрадиции 98-летнего гражданина США украинского происхождения Майкла (Михаила) К., подозреваемого в совершении преступлений на территории нынешней Польши в 1944 году.

Об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на IPN.

«13 марта 2017 года прокурор отдела по расследованию преступлений против польского народа IPN в Люблине в рамках проводимого следствия направил в районный суд Люблин-Запад, III Уголовный отдел, представление о временном аресте Майкла К.», - говорится в сообщении IPN.

Отмечается, что Майкл К. является гражданином США и находится на территории этой страны.

«С этой целью прокурор отдела по расследованию преступлений против польского народа IPN в Люблине намерен обратиться к органам правосудия США об экстрадиции в Польшу подозреваемого, который находится на территории этой страны», - говорится в сообщении.

Майкл. К подозревается в преступлениях против человечности, что является одновременно и военным преступлением. В частности, в июле 1944 он как командир подразделения Украинского легиона самообороны отдал приказ убить жителей сел Хланюв, Колония Хланюв и Колония Владиславин, в результате чего погибли 44 человека. Кроме того, он подозревается в участии в подавлении Варшавского восстания в августе 1944 года.

В 1995 году Майкл К. опубликовал мемуары на украинском языке, где отмечал, что был среди основателей Украинского легиона самообороны и служил командиром роты в подразделении, который получал приказы от СС. Эти мемуары были доступны, в частности, в Библиотеке Конгресса США.