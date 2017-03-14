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Объем задолженности украинских банков перед Национальным банком Украины по выданным кредитам рефинансирования на 1 марта 2017 года составил 70,917 млрд грн, что на 1,2% ниже показателя на 1 февраля 2017 года. Об этом говорится в отчете регулятора.

14% от этой суммы должны банки«Финансовая инициатива» и «VAB Банк», владельцем которых является Олег Бахматюк.

«Бахматюк должен НБУ за два банка 10 млрд грн. И еще 28 млрд на сегодня долг только одного Бахматюка перед страной. То есть совокупно 38 млрд грн», — сообщила в эфире радио «Вести» председатель Национального банка Валерия Гонтарева.

«Не выплатил ни копейки и с нами судится. При этом на сумму 8,5 млрд грн у нас есть его персональная гарантия, личное поручительство. Человек в здравом уме поручился всем своим имуществом — не только «Укрлендфармингом», но и своим домом, машиной, часами...», - рассказала Гонтарева.

Ранее интернет-издание «Бизнес» опубликовало статью «Бизнес зазеркалья». Из материала стало известно, что Олег Бахматюк попал в топ-3 крупнейших должников Украины. Так, владелец крупнейшего в стране агропромышленного холдинга «Укрлендфарминг» задолжал перед государством, бизнесом и населением 5,345 миллиардов долларов. Чистая стоимость личного состояния Бахматюка составляет -5,207 млрд долл.

По словам Гонтаревой, Фонд гарантирования вкладов физлиц выплатил вкладчикам VAB Банка 6,64 млрд грн, а Финансовой инициативы — 3,7 млрд грн. В общем — 10,4 млрд грн.

«Но еще почти 5 млрд грн потеряли вкладчики, чьи депозиты не попали под действие закона о гарантировании вкладов. 2,2 млрд грн в банках Бахматюка лишились клиенты-юрлица, которым ФГВФЛ еще ничего не выплачивал, ведь для бизнеса гарантирование не предусмотрено», - рассказала глава Нацбанка.

Гонтарева отметила, после выведения двух банков Бахматюка с рынка, VAB не погасил практически ничего. Фонду гарантирования вкладов от Финансовой инициативы «перепала» лишь небольшая часть процентов по кредитам. «Более того, бизнесы Бахматюка еще и госбанкам не возвращают кредиты, — отметила глава НБУ. — А если к этому добавить еще и его долги иностранным кредиторам, от общей суммы волосы встанут дыбом».

 
ForUm

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