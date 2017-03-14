Коминтерновский райсуд Харькова на очередном заседании по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы удовлетворил ходатайство защиты об определении подсудности.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-секретаря прокурора Харьковской области Виту Дубовик.

«Заседание по делу Штепы состоялось. Заслушан ряд ходатайств. В частности, по ходатайству защиты производство снова будет направлено в Высший спецсуд для определения подсудности», - отметила Дубовик.

По ее словам, защита хочет, чтоб дело слушалось в Славянске.

«Следующее заседание суда – 27 марта в 14:30», - добавила пресс-секретарь.

Как пояснил адвокат Дмитрий Марченко, закон предписывает слушать дело там, где произошло инкриминируемое деяние, то есть в Славянске.

Напомним, 26 января председательствующий по делу Штепы в Червонозаводском райсуде Харькова Виктор Ежов взял самоотвод: в отношении него по материалам СБУ зарегистрировано уголовное производство по ч.1 ст. 258-3 УК Украины (содействие деятельности террористической организации).

3 февраля Коминтерновский райсуд Харкова, назначенный Апелляционным судом Харьковский области для продолжения слушания дела Штепы, продлил ей меру пресечения на 60 суток – до 2 апреля.

Штепа задержана 11 июля 2014 года. На суде она поясняла, что призывала Путина войти в Славянск под угрозой террористов, что в плену у террористов ее били, а интервью для российских изданий сделаны «под дулом автомата». Ей грозит пожизненный срок.