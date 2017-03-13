Во Львовской области спасли 13-летнего парня, который пытался совершить суицид.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в области со ссылкой на начальника главка генерал полиции третьего ранга Валерия Середу.

По его словам, сегодня в полдень в Дрогобычский отдел полиции поступило сообщение о том, что в городе Стебник школьник поднялся на крышу девятиэтажного дома и пытается совершить самоубийство.

На место происшествия выехали сотрудники полиции, психолог, а также представители других служб. Правоохранители установили, что покончить жизнь самоубийством пытается 13-летний житель Стебника, который учится в восьмом классе одной из местных школ.

«Парень вел себя агрессивно, никого к себе не подпускал. Нам помогла девочка, которая дружила с парнем. Она поднялась к нему на крышу и после длительного общения убедила его отойти от края дома, после чего правоохранителям совместно со спасателями удалось снять его с крыши», - рассказал Середа.

Парень невредим, находится под наблюдением врачей, с ним работают психологи. Сейчас правоохранители устанавливают, что стало причиной поступка школьника, решается вопрос об открытии уголовного производства.

По данным СМИ, парень был участником так называемых «групп смерти» с соцсетях.