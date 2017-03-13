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Возле рынка в Соломенском районе Киева произошла стрельба, сообщает пресс-служба столичного главка.

Между двумя мужчинами возник конфликт, в результате чего один из них достал из сумки пистолет и выстрелил в оппонента.

На месте происшествия в полицию обратилась бывшая жена пострадавшего, которая сообщила: во время разговора к ним подошел 37-летний знакомый, начал нецензурно выражаться в адрес мужа и угрожать. Затем достал из сумки пистолет и выстрелил несколько раз, в результате чего 32-летний мужчина получил ранение грудной клетки. При этом пострадавший сумел выхватить пистолет и нанести несколько ударов по голове нападавшему.

Мужчины сейчас находятся в больнице. С места происшествия полиция изъяла четыре гильзы и устройство для отстрела резиновых пуль.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 122 (Умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. За совершение правонарушения предусмотрено до трех лет лишения свободы.

 
ForUm

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