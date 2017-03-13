В Авдеевке в результате обстрела членами незаконных вооруженных формирований ранена женщина-волонтер.
Как сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области, по предварительной информации, 37-летняя жительница Киевской области получила минно-взрывное ранение при обстреле промышленной зоны около 17:00.
«Пострадавшей является волонтером, ранения получил во время обстрела так называемой «промки». Женщину доставили в городскую больницу», - сообщили в полиции.
Информация о других раненых и повреждения уточняется.
Напомним, 8 марта волонтеры благотворительного фонда «Батальон Волонтер» Юлия Толмачева и Сергей Адамьяк получили ранения во время обстрела под Зайцево.
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