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В Авдеевке в результате обстрела членами незаконных вооруженных формирований ранена женщина-волонтер.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области, по предварительной информации, 37-летняя жительница Киевской области получила минно-взрывное ранение при обстреле промышленной зоны около 17:00.

«Пострадавшей является волонтером, ранения получил во время обстрела так называемой «промки». Женщину доставили в городскую больницу», - сообщили в полиции.

Информация о других раненых и повреждения уточняется.

Напомним, 8 марта волонтеры благотворительного фонда «Батальон Волонтер» Юлия Толмачева и Сергей Адамьяк получили ранения во время обстрела под Зайцево.

 
ForUm

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