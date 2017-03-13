Правительство Кении приняло решение осуществить закупку 450 тыс. тонн желтой кукурузы в течение марта-мая 2017 года. Об этом, как сообщает пресс-служба Минагрополитики, говорится в письме Министерства иностранных дел Украины в адрес ведомства.

«Министерство аграрной политики и продовольствия Украины обращается к компаниям, которые имеют заинтересованность в поставках кукурузы в Кению, проинформировать министерство с целью дальнейшего направления полученных списков Посольству Украины в Кении. Полученная информация будет направлена ​​кенийской стороне в виде консолидированных коммерческих предложений от украинских предприятий», - говорится в сообщении.

Основным требованием для импорта кукурузы в Кению является отсутствие в ней ГМО и наличие сертификата ЕС, или соответствие требованиям стандартов Бюро стандартов Кении (Kenya Bureau of Standarts: http://www.kebs.org).