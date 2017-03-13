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Отстраненный от должности председателя Государственной фискальной службы Роман Насиров не намерен просить друзей внести за него залог 100 млн гривен. Об этом он сообщил журналистам, передают Українські Новини.

«Я не буду обращаться к ним... это очень большая сумма», - сказал он.

Насиров добавил, что лично он не имеет таких средств для внесения залога самостоятельно.

Также Насиров не намерен обращаться к руководству следственного изолятора с просьбой улучшить условия его пребывания.

«Не думаю, что буду обращаться», - сказал он, отвечая на вопрос об условиях пребывания в СИЗО.

Насиров отметил, что условия его пребывания нормальные, однако есть камеры и лучше.

Напомним, апелляционный суд подтвердил арест Насирова с залогом 100 млн гривен.

 
ForUm

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