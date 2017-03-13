Мэр Львова и лидер партии «Самопомич» Андрей Садовый заявил, что во время субботней встречи с Президентом Украины Петром Порошенко не проводил никаких переговоров по блокаде отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). Об этом он написал в Facebook.

«По субботней встрече с Президентом хочу еще раз четко подчеркнуть. Я не проводил никаких переговоров относительно блокады ОРДЛО, поскольку не являюсь ее организатором, и не имел и не могу иметь (!) никаких полномочий от активистов блокады на такие переговоры», - рассказал мэр Львова.

По его словам, Президент спросил о позиции мэра Львова по этому вопросу и Садовый ответил, что «она созвучна позиции «Самопомочи» – «освобождение наших пленных любой ценой» и принятие закона о признании статуса территорий, подконтрольных «ДНР» и «ЛНР» как оккупированных Россией.

Садовый подчеркнул, что с субботних встреч узнал, что уже скоро должен получить от прокуратуры уведомление о подозрении в совершении уголовного преступления. «Конечно, я не связываю это, ни с позицией «Самопомочи» в парламенте, ни с особенностями украинской политики. Так совпало просто», - подытожил он.