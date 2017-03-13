Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении председателя Счетной палаты Романа Магуты и одного из членов СП, сообщает пресс-служба САП.

«Досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению председателя Счетной палаты в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением) и одного из членов Счетной палаты по подозрению в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением) и ч. 5 ст. 191 УК Украины (завладение чужим имуществом в особо крупном размере путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц) завершено», – говорится в сообщении.

В САП отметили, что прокурорами прокуратуры 10 марта подозреваемым и их защитникам вручены обвинительный акт в совершении вышеуказанных уголовных преступлений, который в этот же день направлен в Шевченковский районный суд для рассмотрения по существу.

Кроме того, прокурорами САП в интересах государства в лице Счетной палаты в уголовном производстве заявлен гражданский иск о взыскании с обвиняемых в солидарном порядке материального ущерба причиненного уголовным правонарушением в размере более 1,3 млн грн, что составляет стоимость квартиры, которая выбыла из государственной собственности благодаря противоправным действиям сотрудников Счетной палаты.

За совершение указанных преступлений виновным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет по ч. 2 ст.364 УК Украины и лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества по ч. 5 ст.191 УК Украины соответственно.

Напомним, 16 ноября детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили Магуте о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшие тяжкие последствия). Данное подозрение ранее было подписано подписанное генеральным прокурором Юрием Луценко.

18 ноября Соломенский районный суд избрал в отношении Магуты меру пресечения – круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля.

1 марта детективы НАБУ завершили досудебное расследование в отношении председателя Счетной палаты.

По версии следствия, в период с января 2014 по март 2015 года председатель Счетной палаты Украины, злоупотребляя служебным положением, действуя в интересах главного контролера - директора департамента по вопросам АПК Счетной палаты Украины, путем подготовки и подписания ряда служебных документов соврешил умышленные действия, следствием которых стало противоправное отчуждение двухкомнатной служебной квартиры в новостройке города Киева в частную собственность ее родственника.