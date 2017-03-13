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В Киевской области 8-летняя девочка после ссоры с матерью покончила с собой, повесившись на гимнастической скакалке. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

«В дежурную часть Белоцерковского отдела полиции поступило сообщение от врача скорой помощи о том, что в одном из частных домов по месту жительства повесилась 8-летняя девочка», - говорится в сообщении.

Установлено, что мать, перед тем, как выйти в магазин, сделала замечание своей дочери о том, что в комнате не убрано и попросила ее быстро навести порядок. Через час мать вернулась домой и обнаружила своего ребенка повешенным.

«Умершая девочка характеризовалась положительно, с 5-ти лет профессионально занималась гимнастикой», - отметили в полиции. Также она не принимала участия в социальных сетях, пропагандирующих смерть.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2, п.2 ст. 115 (умышленное убийство малолетнего ребенка) Уголовного кодекса Украины. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства смерти школьницы. Досудебное следствие продолжается.
ForUm

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