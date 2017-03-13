В Авдеевке ремонтные бригады начали работы по восстановлению энергоснабжения. Об этом сообщается на странице в Facebook Министерства по вопросам временно оккупированных территорий.

Отмечается, что ремонтные бригады «Донецкоблэнерго» приступили к проведению ремонтных работ с обеих сторон линии соприкосновения.

«Со стороны Авдеевки сейчас работают саперы. После того, как будет завершено разминирование, начнут работать специалисты облэнерго. Со стороны Ясиноватой ремонтные бригады уже приступили к выполнению работ по восстановлению энергоснабжения», – говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что на местах работы специалистов присутствовали представители ОБСЕ.

По информации КП «Вода Донбасса», насосные агрегаты не имеют значительных повреждений и работают в штатном режиме, не смотря на то, что ночью в очередной раз были обстреляны объекты водоснабжения.

Как ранее сообщал ForUm, 11 марта в результате боевых действий была перебита линия электроснабжения, вследствие чего Авдеевка снова обесточена.

Сегодня, 13 марта, были получены письменные гарантии прекращения огня в районе Авдеевки для проведения работ по восстановлению линий электропередач.