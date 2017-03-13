также в разделеЭкономика
Крупнейший лоукостер Европы заходит в Украину 84
Украина прекратила отбор газа из ПХГ 378
НБУ направил запросы в российские банки о паспортах «Л/ДНР» 69
Украина начала импорт нефти из Азербайджана 198
Украина в прошлом году переплатила за газ 2,6 млрд гривен 110
Правительство готово ввести санкции против «Сбербанка России» 368
Кабмин отменил около 100 регуляторных актов, мешавших бизнесу 584
ДТЭК остановил шахты на оккупированном Донбассе 118
Инфляция в Украине ускорилась до 14,2% 331
Совет директоров МВФ рассмотрит украинский вопрос 20 марта 50
В Минфине сообщили, когда опубликуют текст меморандума с МВФ 52
Сенат Канады поддержал соглашение о ЗСТ с Украиной 46
Исполнительная служба разблокировала счета «Львовугля» 73
РосСМИ: Ситуация на «национализированных» предприятиях в ОРДЛО критическая 254
Украина – на 24-м месте в рейтинге самых дешевых стран 132
Гройсман: Из-за блокады Украина ежемесячно теряет 2-4 миллиарда 92
У Ахметова принудительно выкупают предприятия в Крыму 173
НБУ готов инициировать санкции против «Сбербанка» 127

Нынешний меморандум, который Украина подписала с Международным валютным фондом, ничем не отличается от предыдущих.

Об этом заявил вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив на заседания Согласительного совета, сообщает Укринформ.

«80% нагнетание ситуации на сегодня - это неправда. Меморандум, который был и в 2008 году, 2009-м, - проект и сегодня является одинаковым по содержанию и по сути», - сказал Кубив.

В частности, он отметил, что вопрос пенсионного возраста не обсуждался с представителями МВФ.

Как ранее сообщал ForUm, 4 марта Украина и Международный валютный фонд достигли договоренности по меморандуму об экономической и финансовой политике.

Заседание совета директоров Международного валютного фонда по вопросу выделения Украине очередного, четвертого по счету, кредитного транша в объеме 1 миллиарда долларов по утвержденной в марте 2015 года программе реформ и по вопросу дальнейшего плана реформ состоится 20 марта.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года