Нынешний меморандум, который Украина подписала с Международным валютным фондом, ничем не отличается от предыдущих.

Об этом заявил вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив на заседания Согласительного совета, сообщает Укринформ.

«80% нагнетание ситуации на сегодня - это неправда. Меморандум, который был и в 2008 году, 2009-м, - проект и сегодня является одинаковым по содержанию и по сути», - сказал Кубив.

В частности, он отметил, что вопрос пенсионного возраста не обсуждался с представителями МВФ.

Как ранее сообщал ForUm, 4 марта Украина и Международный валютный фонд достигли договоренности по меморандуму об экономической и финансовой политике.

Заседание совета директоров Международного валютного фонда по вопросу выделения Украине очередного, четвертого по счету, кредитного транша в объеме 1 миллиарда долларов по утвержденной в марте 2015 года программе реформ и по вопросу дальнейшего плана реформ состоится 20 марта.