Служба безопасности Украины и Генеральная прокуратура Украины начали проверку хозяйственной и финансовой деятельности коммунального предприятия «Киевпастранс» за прошлые годы. Об этом сообщает пресс-служба КП.

«КП «Киевпастранс» готово к сотрудничеству с СБУ и Генпрокуратурой и другими контролирующими органами. Со своей стороны мы будем способствовать проведению детальной проверки для выявления любых проявлений коррупции», - говорится в сообщении.

Отмечается, что «Киевпастранс» уже сотрудничает с тремя независимыми аудиторами, которые будут проводить оценку финансовой и хозяйственной деятельности предприятия в течение 2017 года.