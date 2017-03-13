Российское правительство представит президенту России проект соглашения о порядке вхождения отдельных подразделений вооруженных сил непризнанной Южной Осетии в состав вооруженных сил РФ.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации РФ, сообщает ТАСС.

«В настоящем соглашении под вхождением отдельных подразделений в состав ВС РФ понимается прием граждан на военную службу по контракту в ВС РФ и направление их для прохождения военной службы в российскую военную базу в добровольном порядке», - отмечается в тексте документа.

Согласно документу, при заключении подобного контракта гражданин должен быть уволен с военной службы в ВС Южной Осетии, при этом дальнейшее прохождение им военной службы осуществляется в соответствии с законодательством России.



