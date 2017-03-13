Апелляционный суд Киева отказался разрешить отстраненному председателю Государственной фискальной службы Роману Насирову присутствовать на заседании вне стеклянного бокса.

Об этом сообщают Украинские новости.

Защита Насирова заявила суду ходатайство, чтобы судья разрешил ему присутствовать во время рассмотрения апелляции вне стеклянного бокса.

Суд отклонил эту просьбу, при этом удовлетворил ходатайство защиты о приобщении к делу медицинских справок из клиники «Феофания».

Напомним, 7 марта суд избрал для отстраненного председателя ГФС Романа Насирова меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней, до 30 апреля 2017 года с возможностью внесения залога в размере 100 миллионов гривен.

В тот же день защита Насирова подала апелляцию на решение Соломенского суда об его аресте. Сегодня проходит заседание Апелляционного суда Киева, который рассматривает данную апелляцию.