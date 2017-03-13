В Кропивницком патрульные задержали мужчину, который пытался взорвать многоквартирный дом, сообщает пресс-служба патрульной полиции города.

Отмечается, что 10 марта около 17:00 службе 102 сообщили, что на улице Добровольского мужчина наполнил газом собственную квартиру и угрожает взорвать дом. По этому адресу оперативно прибыли патрульные, спасатели, следственно-оперативная группа и карета скорой медицинской помощи.

«Попасть в дом сразу не удалось - двери были закрыты изнутри. В доме, кроме мужчины, находилась его мать, которая также отказалась открывать дверь. В подъезде многоэтажки был ощутим запах газа. Чтобы предотвратить дальнейшую утечку, спасатели перекрыли газоснабжение дома», – говорится в сообщении.

В полиции отметили, что, учитывая все риски, которые угрожали жителям, патрульные решили не медлить, а попасть в квартиру через балконную дверь 2 этажа. «Совместно со спасателями инспекторы вошли в помещение как раз вовремя - 30-летний мужчина чиркал спичками возле газовой плиты. Стражи порядка сразу задержали гражданина и передали медикам, которые имели соответствующие документы на его принудительное лечение», – подчеркнули в ведомстве.

Предварительно, мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере. В результате происшествия никто не пострадал.