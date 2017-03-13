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Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко предоставил линии соприкосновения между «ДНР» и подконтрольной Украине территорией, статус государственной границы.

Текст «указа» опубликован на сайте так называемого министерства государственной безопасности (МГБ) «ДНР».

Согласно документу, действия связанные с незаконным пересечением линии соприкосновения, организацией незаконного выезда (въезда) в «ДНР», будут квалифицированы в соответствии с Уголовным кодексом «ДНР», а именно статьей 378 «Незаконное пересечение государственной границы ДНР».

Переход физических лиц через линию соприкосновения разрешается только через пункты пограничного контроля с обязательным прохождением регистрации.

 
ForUm

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