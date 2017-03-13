Спикер парламента Андрей Парубий призывает народных депутатов урегулировать вопрос доукомплектации парламентских комитетов народными депутатами, которые на данный момент не входят в состав ни одного из них. Об этом, как передает корреспондент ForUm’а, он заявил в ходе согласительного совета.

«Мы, наконец, должны решить вопрос с распределением народных депутатов, которые получили мандат, по комитетам», - обратился Парубий к парламентариям.

По его словам, у него накануне уже состоялся разговор с главой регламентного комитета по данному вопросу. «И я обращаюсь еще раз к нему с поручением, чтобы мы смогли завтра выйти на решение, когда депутаты, которые не состоят в комитетах, были распределены по ним», - заявил он.

По словам Парубия, еще не все депутаты, не входящие в состав ни одного из парламентских комитетов, написали заявления для работы в том или ином комитете.

«Поэтому хотел бы, чтобы на фракциях, а сегодня фактически все фракции будут заседать, этот вопрос был подчеркнут. Чтобы те депутаты, которые еще не написали заявления, написали их. Чтобы мы во вторник безотлагательно могли этот вопрос рассмотреть на заседании ВРУ», - резюмировал он.