В пятницу, 17 марта, состоится торжественное заседание Верховной Рады Украины по случаю сотой годовщины украинского парламентаризма.

Об этом, передает корреспондент ForUm’а, закрывая заседание Согласительного совета, заявил спикер парламента Андрей Парубий.

«Все выступающие, которые касались этой темы, поддержали, чтобы в пятницу мы сделали торжественное заседание. И поэтому я прошу Аппарат переформатировать день. Чтобы мы в пятницу (провели. – Ред. ) Час вопросов к правительству, полчаса зачитывания запросов, потом выступления депутатов. И в 12:30 – торжественное заседание Верховной Рады Украины», - заявил он.

Следует отметить, что в начале согласительного совета спикер обратился к народным депутатам с данным предложением.

«Хотел бы обратиться со следующим предложением. В эту пятницу, 17 марта, будет 100 лет с начала модерного современного украинского парламентаризма. 100 лет с того дня, когда начала работать Центральная Рада. И поэтому я ставлю на рассмотрение следующее предложение – чтобы в пятницу до 12:30 рассмотрели все законом предусмотренные процедуры: Час вопросов к правительству, 30 минут для зачитывания обращений, час выступлений от народных депутатов, а с 12:30 до 14:00, чтобы мы провели торжественное заседание по случаю сотой годовщины украинского парламентаризма», - заявил Парубий.

По его словам, эта дата является определяющей для Украины. «Эта дата нам напоминает о событиях столетней давности, когда было возрождено украинское государство. И я уверен, что мы должны провести и ряд других мероприятий относительно этой сотой годовщины», - отметил он.

Но весь перечень этих мероприятий, по его словам, должен начаться с Верховной Рады.