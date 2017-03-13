Вторая декада марта в Киеве началась очередным температурным рекордом. Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории.

По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории, температура в Киеве в ночь на субботу впервые за 137 лет наблюдений не опустилась ниже 6,1°С, а это значит, что прошлогодний рекорд для этой даты превышен на 1,5°С.

«Кстати, это уже третий температурный рекорд, зафиксированный метеорологами обсерватории в марте», - говорится в сообщении.