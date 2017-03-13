В течение двух пленарных недель Верховная Рада должна рассмотреть вопросы о новом составе Счетной палаты и Центральной избирательной комиссии. Об этом, как передает корреспондент ForUm’а, в ходе согласительного совета заявил спикер парламента Андрей Парубий.

«Считаю, на протяжении этих двух недель мы должны рассмотреть вопросы Счетной палаты. Ко мне неоднократно обращался и глава подкомитета по данному вопросу, чтобы мы смогли поставить в повестку дня… Были проведены десятки консультации. Для того, чтобы мы могли принять какое-либо решение, нам необходимо поставить в повестку дня и этот вопрос рассмотреть», - заявил он.

Также глава парламента призвал нардепов провести окончательные консультации по вопросу формирования ЦИК,

«И, если не на этой неделе, то на следующей (а, скорее всего, так мы и успеем) мы смогли рассмотреть ЦИК. Это тоже тот вопрос, который пребывает очень долго на рассмотрении, и тоже были проведены десятки консультаций. И я надеюсь, что мы сможем на этой неделе закончить политические консультации. Для того, чтобы на следующей неделе мы смогли выйти на решение по ЦИК», - резюмировал Парубий.

Напомним, в июне 2106 года Президент предложил уволить 12 из 15 членов Центральной избирательной комиссии, среди которых председатель ЦИК Михаил Охендовский и его заместители Андрей Магера и Жанна Усенко-Черная.

У 12 из 15 членов Центризбиркома семилетний срок полномочий завершился еще 1 июня 2014 года, но они продолжают выполнять свои обязанности.

Фракции и депутатские группы парламента еще в 2015 году подали свои кандидатуры в состав ЦИК.

Представление о назначении новых членов ЦИК Президент вносит в Верховную Раду после консультаций с фракциями и обсуждения их предложений.